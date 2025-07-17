  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пол Паркер о Гарначо и «МЮ»: «Продайте его. Ему надо понять, что футбол – это не гольф, тебе нужны игроки вокруг. Я не знаю, в чем его сильные стороны, от меня было бы больше толку»
8

Пол Паркер о Гарначо и «МЮ»: «Продайте его. Ему надо понять, что футбол – это не гольф, тебе нужны игроки вокруг. Я не знаю, в чем его сильные стороны, от меня было бы больше толку»

Пол Паркер убежден, что «Манчестер Юнайтед» следует продать Алехандро Гарначо.

«Продайте этого парня. Ему нужно двигаться дальше, ему нужно понять, что такое футбол. Это не игра в гольф, ты нуждаешься в игроках вокруг.

Ему нужно посмотреть на свою игру и на то, кто он сейчас, а не на то, кем он хочет быть. Он должен стремиться быть Гарначо, а не бывшим вингером «Юнайтед», играющим в Португалии… И быть немного человечнее.

Я бы сказал, что от меня больше толку, чем от него. Он больше озабочен тем, как отпраздновать гол, чем самим голом.

Его конечный продукт ужасен, совершенно ужасен. Он живет за счет того, что забил ударом через себя в верхний угол ворот «Эвертона».

Я спрашиваю себя, что он за футболист. Не такой уж хитрый, не такой быстрый. Я пытаюсь понять, в чем заключается его игра, я действительно не знаю, в чем его сильные стороны», – сказал 61-летний экс-защитник «МЮ» в интервью BritishGambler.co.uk.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18981 голос
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoАлехандро Гарначо
Пол Паркер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гарначо отказался переходить из «МЮ» в «Аль-Наср». Аргентинец хочет играть в Европе
1714 июля, 16:29
«МЮ» отложил возвращение Рэшфорда, Санчо, Гарначо и Антони до конца июля. Аморим хотел, чтобы клуб расстался с ними до понедельника
515 июля, 17:33
Пети о Гарначо в «Челси»: «Не лучшая идея, следует держаться от него подальше. Мне не понравилось его поведение в турне «МЮ», он выкладывается, но не становится лучше»
519 июня, 13:16
Приоритет Гарначо – остаться в АПЛ, несмотря на интерес «Байера» тен Хага. Алехандро собирается покинуть «МЮ»
1615 июня, 14:21
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
212 минут назад
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
912 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
2214 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
4338 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
54 минуты назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
1956 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
1057 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
28сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
815сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
только что
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
522 минуты назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
632 минуты назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1749 минут назад
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
453 минуты назадLive
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1453 минуты назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
59 минут назадВидео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
2сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live