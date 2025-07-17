Пол Паркер о Гарначо и «МЮ»: «Продайте его. Ему надо понять, что футбол – это не гольф, тебе нужны игроки вокруг. Я не знаю, в чем его сильные стороны, от меня было бы больше толку»

Пол Паркер убежден, что «Манчестер Юнайтед» следует продать Алехандро Гарначо.

«Продайте этого парня. Ему нужно двигаться дальше, ему нужно понять, что такое футбол. Это не игра в гольф, ты нуждаешься в игроках вокруг.

Ему нужно посмотреть на свою игру и на то, кто он сейчас, а не на то, кем он хочет быть. Он должен стремиться быть Гарначо , а не бывшим вингером «Юнайтед », играющим в Португалии… И быть немного человечнее.

Я бы сказал, что от меня больше толку, чем от него. Он больше озабочен тем, как отпраздновать гол, чем самим голом.

Его конечный продукт ужасен, совершенно ужасен. Он живет за счет того, что забил ударом через себя в верхний угол ворот «Эвертона».

Я спрашиваю себя, что он за футболист. Не такой уж хитрый, не такой быстрый. Я пытаюсь понять, в чем заключается его игра, я действительно не знаю, в чем его сильные стороны», – сказал 61-летний экс-защитник «МЮ» в интервью BritishGambler.co.uk.