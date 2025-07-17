«Наполи» купил Ланга за 25+2 млн евро у ПСВ

«Наполи» объявил о переходе Ноа Ланга.

Ранее стало известно , что итальянцы согласились выплатить ПСВ 25 млн евро + 2 млн в виде бонусов за 26-летнего вингера. Нидерландский клуб также получит 10% от будущей перепродажи.

Новичка в своем аккаунте в X поприветствовал президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис . Он написал : «Добро пожаловать, Ноа!»

В 29 матчах прошлого сезона Эредивизи Ланг забил 11 голов и сделал 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь .