«Наполи» купил Ланга за 25+2 млн евро у ПСВ
«Наполи» объявил о переходе Ноа Ланга.
Ранее стало известно, что итальянцы согласились выплатить ПСВ 25 млн евро + 2 млн в виде бонусов за 26-летнего вингера. Нидерландский клуб также получит 10% от будущей перепродажи.
Новичка в своем аккаунте в X поприветствовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Он написал: «Добро пожаловать, Ноа!»
В 29 матчах прошлого сезона Эредивизи Ланг забил 11 голов и сделал 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Наполи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости