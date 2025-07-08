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«Наполи» завершает покупку Ланга у ПСВ за 25+2 млн евро и 10% от перепродажи. Неаполитанцы предлагают 15 млн евро за Хуанлу Санчеса, «Севилья» хочет 17 млн за защитника

«Наполи» завершает сделку по Ноа Лангу из ПСВ.

Как сообщает Sky Sport, стороны обмениваются документами. Нидерландский клуб получит за 26-летнего хабвека 25 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов и 10% от будущей перепродажи.

По данным Джанлуки ди Марцио, «Наполи» пока не достиг договоренности с «Севильей» по трансферу 21-летнего защитника Хуанлу Санчеса. Клуб уже согласовал переход с игроком.

Испанцы снизили требования по своему футболисту до 17 миллионов евро. «Наполи» предлагает 15 миллионов.

В 29 матчах прошлого чемпионата Эредивизи на счету Ланга 11 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Хуанлу Санчес провел 32 матча в Ла Лиге в прошлом сезоне, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Статистика правого защитника доступна по ссылке.  

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?773 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoНоа Ланг
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logoвысшая лига Нидерланды
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