Перес – покидающему «Реал» Васкесу: «Твоя коллекция трофеев – теперь наша история. Как президент, я горжусь тем, что у нас был такой игрок. «Мадрид» всегда будет твоим домом»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе Лукаса Васкеса.

34-летний защитник, находившийся в системе клуба с 2007 года, покидает клуб на правах свободного агента. С момента дебюта за основную команду в 2015 году испанец выиграл в составе «Реала» 23 трофея, включая 5 кубков Лиги чемпионов.

«Я всегда говорю, что «Реал» – это большая семья, наши игроки представляют ценности «Реала», который создал одну из величайших спортивных династий. Этот клуб 15 раз становился чемпионом Европы. Принадлежать к этой династии значит быть частью лучшего клуба в мире.

Среди этих игроков, которые отдавали все свои силы и транслировали ценности клуба, и один из наших замечательных воспитанников. Сегодня пришло время поблагодарить нашего дорогого Лукаса Васкеса за все, что он дал «Реалу ». Ты был примером того, каким должен быть игрок «Реала»: целеустремленным, с чувством товарищества, ставящим интересы клуба превыше всего. Ты пришел, когда тебе было 16. Ты уходишь, чтобы продолжать расти.

Сегодня завершается период, который сделал тебя одной из величайших легенд клуба. Ты шестой самый титулованный игрок в истории «Реала». Твоя коллекция трофеев, которая теперь является историей нашего клуба. Но помимо всех этих титулов, для всех нас ты являешься примером, на который должны равняться все молодые игроки этого клуба. Ты главный герой путешествия в поисках одиннадцатой Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

Ты провел в «Реале» половину жизни. Спасибо за то, что так много дал клубу. Ты всегда будешь одним из нас. Как президент, я горжусь тем, что у нас был такой игрок. «Реал» был и всегда будет твоим домом», – сказал Флорентино Перес на церемонии прощания.

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Куда пойдет Васкес после «Реала»?