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Васкес об уходе из «Реала»: «Мне выпала честь делить раздевалку с легендами и завоевывать трофеи, я чувствовал, что я дома. Я осуществил мечту – ухожу, но не прощаюсь»

Лукас Васкес попрощался с «Реалом».

Сегодня на базе клуба в «Сьюдад Реал Мадрид» прошла официальная церемония чествования и прощания с футболистом, покидающим клуб на правах свободного агента. Васкес находился в системе клуба с 2007 года. С момента дебюта за основную команду в 2015 году испанец выиграл в составе «Реала» 23 трофея, включая 5 кубков Лиги чемпионов.

«Это один из важнейших дней в моей жизни. Спасибо за все аплодисменты и поддержку, вы заставили меня чувствовать, что я дома. Сегодня пришло время прощаться, но с «Реалом» я не попрощаюсь никогда.

Мне выпала честь делить раздевалку с легендами и завоевывать трофеи, но, прежде всего, я был счастлив. Я чувствовал себя ценным, уважаемым и любимым. Спасибо президенту за то, что позволил мне осуществить мечту. Спасибо Хосе Анхелю Санчесу, что отдавал все свои силы во время переговоров.

Спасибо моим родителям – с тех пор как я сам стал отцом, я еще больше осознаю все, что вы для меня сделали. Спасибо моему брату Матео, что передал мне свою любовь к футболу – без тебя я бы не стал бы футболистом, я осуществил нашу общую мечту. А ты, Макарена (обращается к жене – Спортс’‘), дала мне душевное спокойствие и поддержку, чтобы я продолжал верить в себя. Мы вместе смеялись и плакали. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня. Ты подарила мне наших детей, они моя самая большая гордость. Надеюсь, что однажды они поймут, что значило для их отца носить эту футболку.

Я осуществил свою мечту. Я ухожу, но «Мадрид» никогда не покинет меня. Я навсегда останусь Лукасом Васкесом, воспитанником мадридского «Реала», – сказал защитник.

«Я ухожу, но «Реал» никогда не покинет меня». Как Лукас Васкес стал легендой

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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