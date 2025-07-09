«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» о трансфере Карраскаля (Жулио Мигел Нето)
«Фламенго» вновь попытается подписать Хорхе Карраскаля.
Бразильский клуб возобновил переговоры с «Динамо» о возможном трансфере 27-летнего полузащитника, об этом сообщает журналист Жулио Мигел Нето.
Отмечается, что «Фламенго» уже достиг устной договоренности с Хорхе Карраскалем.
Руководство латиноамериканской команды теперь собирается прийти к соглашению с московским клубом.
Ранее стороны вели разговор о сумме в размере 14 миллионов евро: 12 млн гарантированных выплат тремя платежами, а также 2 млн бонусов.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигеля Нето
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