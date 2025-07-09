«Фламенго» возобновил переговоры с «Динамо» о трансфере Карраскаля (Жулио Мигел Нето)

«Фламенго» вновь попытается подписать Хорхе Карраскаля.

Бразильский клуб возобновил переговоры с «Динамо» о возможном трансфере 27-летнего полузащитника, об этом сообщает журналист Жулио Мигел Нето.

Отмечается, что «Фламенго » уже достиг устной договоренности с Хорхе Карраскалем .

Руководство латиноамериканской команды теперь собирается прийти к соглашению с московским клубом.

Ранее стороны вели разговор о сумме в размере 14 миллионов евро: 12 млн гарантированных выплат тремя платежами, а также 2 млн бонусов.