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Быстров о Денисове: «Он ни под кого не подстраивается, имеет позицию. Кто должен становиться тренером, если не такие люди? У нас большинство подхалимы – мало тех, кто говорит как есть»

Владимир Быстров высказался о характере Игоря Денисова.

– С Денисовым я вообще с пеленок. В «Смену» попал в 13 лет, он уже тогда был лидером нашей команды 1984 года. В каждой игре валил по 3-4 гола. Он был лучшим бомбардиром команды и лучшим игроком. Мы с ним вместе прошли этот путь.

– Принципиальность Игоря ему помогала или скорее мешала?

– Конечно, помогала. Такой у него характер, какой он был, такой и остался. Он ни под кого не подстраивается, имеет свою четко выраженную позицию. Есть люди, которые соглашаются с ним, а есть те, кто не соглашается – это их право.

– Он сейчас тренирует детей и отчислил своего сына из собственной команды.

– Ну да. Я бы не отчислял своего сына. Хорошо, что у меня дочки.

– Как ты думаешь, из него получится тренер, большой тренер?

– А кто тогда должен становиться тренером, если не такие люди? Не каждый с ним сможет работать, не всем нравится правда, открытость и прямолинейность. У нас в России ближе те, кто подхалимы. Таких большинство. Очень мало тех, кто может свою точку зрения отстаивать и говорить как оно есть, – сказал экс-полузащитник «Зенита» в выпуске на ютуб-канале «О, Родной Футбол!»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
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