Кержаков считает, что он, Аршавин, Денисов и Быстров заиграли бы в нынешнем «Зените»: «Почему нет-то? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг. Российского опорника как Игорь нет»
Александр Кержаков считает, что мог бы играть в нынешнем «Зените».
– Аршавин говорил, что не заиграл бы в современном «Зените».
– Почему? Думаю, заиграл бы.
– А Александр Кержаков?
– Думаю, что да. А почему нет-то?
Невозможно сравнивать, но, по ощущениям, Андрей точно бы играл. Я точно бы играл. Гарик [Денисов] точно бы играл, Быстрый [Владимир Быстров] точно бы играл. Почему нет?
Если мы берем наши лучшие игровые качества, то чем они отличаются? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг на скорости. Сейчас очень мало таких футболистов. Нет такого российского опорного полузащитника, как Игорь, который выполнял бы огромнейший объем работы, владел бы передачей средней и длинной.
Почему нет-то? – сказал экс-нападающий «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «СБГ Шоу»
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