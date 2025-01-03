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  • Кержаков считает, что он, Аршавин, Денисов и Быстров заиграли бы в нынешнем «Зените»: «Почему нет-то? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг. Российского опорника как Игорь нет»
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Кержаков считает, что он, Аршавин, Денисов и Быстров заиграли бы в нынешнем «Зените»: «Почему нет-то? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг. Российского опорника как Игорь нет»

Александр Кержаков считает, что мог бы играть в нынешнем «Зените».

Аршавин говорил, что не заиграл бы в современном «Зените».

– Почему? Думаю, заиграл бы.

– А Александр Кержаков?

– Думаю, что да. А почему нет-то?

Невозможно сравнивать, но, по ощущениям, Андрей точно бы играл. Я точно бы играл. Гарик [Денисов] точно бы играл, Быстрый [Владимир Быстров] точно бы играл. Почему нет?

Если мы берем наши лучшие игровые качества, то чем они отличаются? У Володи были сумасшедшая скорость и дриблинг на скорости. Сейчас очень мало таких футболистов. Нет такого российского опорного полузащитника, как Игорь, который выполнял бы огромнейший объем работы, владел бы передачей средней и длинной.

Почему нет-то? – сказал экс-нападающий «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «СБГ Шоу»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoЗенит
logoВладимир Быстров
logoИгорь Денисов
logoАндрей Аршавин
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