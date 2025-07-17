«Аталанта» показала домашнюю форму на сезон-2025/26 с черно-синими полосами

«Аталанта» показала домашнюю форму на следующий сезон.

Дизайн футболки от New Balance выполнен в традиционных для клуба черно-синих цветах в полоску.

В комплект также входят черные шорты и гетры, на которых нанесены две горизонтальные полосы, обрамляющие надпись Dea («Богиня») спереди и логотип New Balance сзади. Эти элементы «подчеркивают гордую идентичность клуба и его глубокую связь с городом Бергамо».

Фото: atalanta.it