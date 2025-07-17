«Аталанта» показала домашнюю форму на сезон-2025/26 с черно-синими полосами
«Аталанта» показала домашнюю форму на следующий сезон.
Дизайн футболки от New Balance выполнен в традиционных для клуба черно-синих цветах в полоску.
В комплект также входят черные шорты и гетры, на которых нанесены две горизонтальные полосы, обрамляющие надпись Dea («Богиня») спереди и логотип New Balance сзади. Эти элементы «подчеркивают гордую идентичность клуба и его глубокую связь с городом Бергамо».
Фото: atalanta.it
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Аталанты»
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