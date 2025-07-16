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«Наполи» показал форму на сезон-2025/26 – голубую домашнюю и белую выездную с отсылками к скудетто, символам Неаполя и театру

«Наполи» представил домашнюю и выездную форму на новый сезон.

«Футбольный клуб «Наполи» рад представить новую домашнюю и выездную форму на сезон-2025/26, дизайн которой еще больше укрепляет связь между идентичностью клуба и культурными корнями города.

В этом сезоне клуб вновь сотрудничает с EA7. Бренд работал над дизайном двух футболок совместно с Валентиной Де Лаурентис и уже пятый год подряд остается глобальным техническим партнером клуба.

Мы хотим представить новый аспект нашего девиза «Горжусь быть «Наполи»: театр. Неаполь может похвастаться одной из самых престижных в мире художественных и театральных традиций. Маска Пульчинеллы, Тото, Эдуардо Скарпетта, Раффаэле Вивиани, братья Де Филиппо… Неаполитанский театр продолжает обновляться – и не только на сцене. Наш город часто называют «открытым театром» из-за театральной натуры неаполитанцев, которые демонстрируют бурные эмоции в моменты радости и дерзкую иронию, когда сталкиваются с душевной болью.

Домашняя футболка «Наполи» сезона-2025/26 – это элегантное поклонение традициям «Наполи» в современном исполнении и с деталями, подчеркивающими его престиж. В центре на груди расположен трехцветный щит «скудетто» – символ чемпионского титула сезона-2024/25, завоеванного командой, а также узор с культовой буквой N, вышитой на ткани.

Домашняя футболка сезона-2025/26 – это идеальное сочетание гордости за свой клуб, элегантности и спортивных амбиций. Трехцветный щит – это не просто украшение: это бьющееся сердце формы, которая отмечает победу и смотрит в будущее. В новый сезон с определенной целью.

Выездная футболка «Наполи»-2025/26 – это современная дань уважения душе города. В плетении футболки отражены девять знаковых элементов неаполитанской культуры, каждый из которых воплощает уникальный аспект неаполитанской идентичности: маска Пульчинеллы – символ хитрости, иронии и умения справляться с трудностями; Священное Сердце – символ глубокой веры, благодарности и стремления к защите; Моначелло – магическая и таинственная фигура, олицетворяющая народную традицию домашних духов; головка чеснока – мощный талисман от зла; курничиелло – традиционный амулет, приносящий удачу и отгоняющий зло; Фонтан Артишока – символ ежедневного возрождения, стойкости и городской красоты; Сан-Дженнаро – символ веры и силы неаполитанского народа; Туз Жезлов – олицетворение мужественности, энергии и власти; глаза – метафора бдительности, осознанности и защиты города.

Дизайн дополняет отсылка к черно-белому мраморному полу, вдохновленная трехмерными геометрическими узорами монументальных церквей Неаполя. Этот элемент напоминает о сдержанности и утонченности неаполитанского декоративного искусства, что придает помещению торжественность и величественность.

Созданная, чтобы сочетать в себе стиль, функциональность и чувство принадлежности, эта футболка – не просто предмет спортивной одежды, а визуальное воплощение неаполитанской культуры, что еще больше подчеркивает надпись на горловине: «Горжусь быть «Наполи», – говорится на сайте неаполитанского клуба.

Фото: sscnapoli.it

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Наполи»
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