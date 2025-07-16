Станция казанского метро переименована в честь «Рубина» на сезон-2025/26: «Наш клуб – это не только футбол, но и часть городской культуры»

Одна из станций казанского метрополитена временно переименована в честь «Рубина».

«Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием!

В честь юбилея нашего метро станция «Авиастроительная» на сезон-2025/26 станет станцией «Рубин Авиастроительная», а вдохновленная ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро.

«Рубин» – это не только футбол, но и часть городской культуры, как и метро», – говорится в сообщении казанского клуба.

Фото: t.me/fcrk