Станция казанского метро переименована в честь «Рубина» на сезон-2025/26: «Наш клуб – это не только футбол, но и часть городской культуры»
Одна из станций казанского метрополитена временно переименована в честь «Рубина».
«Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием!
В честь юбилея нашего метро станция «Авиастроительная» на сезон-2025/26 станет станцией «Рубин Авиастроительная», а вдохновленная ею форма, объединяющая спорт и городскую атмосферу, установлена на перроне станции метро.
«Рубин» – это не только футбол, но и часть городской культуры, как и метро», – говорится в сообщении казанского клуба.
Фото: t.me/fcrk
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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