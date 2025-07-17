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Степашин о «Динамо»: «Есть все шансы на чемпионство – по составу, подходам, менеджменту, стадиону, болельщикам. В прошлом году не хватило даже не половины, а четверти шага»

У «Динамо» есть все шансы стать чемпионом, считает Сергей Степашин.

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами], не хватило даже не половины, а четверти шага. Не донастроились. Я и Личке потом об этом говорил, надо было играть как последний бой.

Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у «Динамо» есть все шансы [стать чемпионом]», – сказал член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
ТАСС
logoСергей Степашин
logoпремьер-лига Россия
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