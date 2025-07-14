Гарначо отказался переходить из «МЮ» в «Аль-Наср». Аргентинец хочет играть в Европе
Алехандро Гарначо отказался от перехода в Саудовскую Аравию.
Как сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт, с вингером «Манчестер Юнайтед» контактировал «Аль-Наср». Аргентинец ответил клубу из Эр-Рияда отказом – он предпочитает играть в Европе.
Отмечается, что «Юнайтед» разрешил 21-летнему футболисту рассматривать варианты с другими командами.
В прошлом сезоне АПЛ Гарначо провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Майка Макграта
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