Гарначо отказался переходить из «МЮ» в «Аль-Наср». Аргентинец хочет играть в Европе

Алехандро Гарначо отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт, с вингером «Манчестер Юнайтед » контактировал «Аль-Наср ». Аргентинец ответил клубу из Эр-Рияда отказом – он предпочитает играть в Европе.

Отмечается, что «Юнайтед» разрешил 21-летнему футболисту рассматривать варианты с другими командами.

В прошлом сезоне АПЛ Гарначо провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .