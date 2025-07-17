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Глава «Кристал Пэлас» заявил, что «Ноттингем» повлиял на исключение клуба из ЛЕ: «Нам сказали, что проблем бы не было, не будь желающих сыграть на турнире»

Стив Пэриш заявил, что «Кристал Пэлас» исключили из ЛЕ из-за «Ноттингем Форест».

Ранее УЕФА не разрешил лондонскому клубу, выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. В новом сезоне «Кристал Пэлас» выступит в Лиге конференций. Клуб намерен обжаловать это решение в CAS.

Напомним, в июне «Ноттингем Форест» пожаловался на «Кристал Пэлас» в УЕФА, рассчитывая сыграть в Лиге Европы в случае недопуска лондонцев к участию в турнире.

– «Ноттингем Форест» как-то повлиял на понижение «Пэлас» в классе?

– Да. Нам сказали об этом, и я думаю, что это стало достоянием общественности. Похоже, такие вещи обсуждаются публично. Видимо, некоторые организации не очень-то соблюдают конфиденциальность.

Но нас убедили, что проблема именно в этом – если бы не было кого-то, кто хотел бы получить доступ [к участию в Лиге Европы], то проблем бы не возникло.

Людям следует посмотреть на себя со стороны. Кто-то скажет, что это нормально, кто-то не согласится с этим. Я не могу это контролировать. Я контролирую только аргументы, которые мы предоставляем УЕФА.

Мы получили решение от УЕФА в письменном виде со всеми деталями, и апелляция, по-видимому, будет подана в течение 10 дней. Думаю, господин Чеферин может разрешить эту ситуацию, и было бы хорошо, если бы он это сделал, потому что, я думаю, большинство людей считают правильным разрешить нам участие в турнире. Жеребьевка Лиги конференций состоится 4 августа, так что все должно закончиться к концу июля, – сказал председатель правления «Кристал Пэлас» Гари Линекеру в подкасте The Rest is Football.

«Пэлас» выкинули из ЛЕ – из-за того же владельца, что топил «Лион». Лишь Лига конференций после исторического Кубка

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoКристал Пэлас
logoНоттингем Форест
logoЛига конференций УЕФА
logoУЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
Джон Текстор
logoАлександер Чеферин
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