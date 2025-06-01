Пиняев, Мартинс и Сулейманов – лучшие бомбардиры Кубка России с 6 голами
Стали известны лучшие бомбардиры Фонбет Кубка России.
С шестью забитыми мячами лучшими бомбардирами прошедшего Кубка России стали Сергей Пиняев, Тимур Сулейманов (оба – «Локомотив») и Кристофер Мартинс («Спартак»).
Стоит отметить, что у Сулейманова 2 гола с пенальти и на один сыгранный матч больше, чем у конкурентов.
Победителем турнира стал ЦСКА, в суперфинале обыгравший «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 по пенальти).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
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