«Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн евро. «Интер» готов предложить 40 млн

Адемола Лукман оценен «Аталантой» в 50 миллионов евро.

Ранее появилась информация , что «Интер» готовы выплатить 40 миллионов евро за оттянутого нападающего.

Бергамаски оценивают футболиста в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Адемола Лукман забил 15 голов и сделал 5 передач в 31 матче Серии А.