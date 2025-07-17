«Аталанта» оценивает Лукмана в 50 млн евро. «Интер» готов предложить 40 млн
Адемола Лукман оценен «Аталантой» в 50 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Интер» готовы выплатить 40 миллионов евро за оттянутого нападающего.
Бергамаски оценивают футболиста в 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Адемола Лукман забил 15 голов и сделал 5 передач в 31 матче Серии А.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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