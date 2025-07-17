У Месси прервалась серия из пяти дублей подряд в МЛС. Капитан «Интер Майами» не сделал результативных действий против «Цинциннати»

У Лионеля Месси прервалась голевая серия в МЛС.

«Интер Майами » уступил «Цинциннати » (0:3) на выезде в матче регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси , капитан клуба из Флориды, провел на поле полный матч и не отметился результативными действиями.

В пяти прошлых играх чемпионата аргентинец сделал пять дублей подряд .

В этом сезоне Месси забил 16 голов и сделал 6 передач в 17 играх в рамках МЛС .