У Месси прервалась серия из пяти дублей подряд в МЛС. Капитан «Интер Майами» не сделал результативных действий против «Цинциннати»
У Лионеля Месси прервалась голевая серия в МЛС.
«Интер Майами» уступил «Цинциннати» (0:3) на выезде в матче регулярного чемпионата МЛС.
Лионель Месси, капитан клуба из Флориды, провел на поле полный матч и не отметился результативными действиями.
В пяти прошлых играх чемпионата аргентинец сделал пять дублей подряд.
В этом сезоне Месси забил 16 голов и сделал 6 передач в 17 играх в рамках МЛС.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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