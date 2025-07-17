«Интер Майами» проиграл «Цинциннати» (0:3) после трех побед подряд в МЛС. Команда Маскерано идет 5-й на Востоке

«Интер Майами» завершил победную серию в МЛС.

Команда тренера Хавьера Маскерано проиграла «Цинциннати » (0:3) на выезде в матче регулярного чемпионата МЛС .

Таким образом, клуб из Флориды впервые уступил после трех побед подряд.

«Интер Майами» после клубного чемпионата мира обыграл «Монреаль Импэкт» (4:1), «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвилл» (2:1).

Команда находится на пятой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 38 баллов в 20 матчах.

Следующий матч «Интер Майами » проведет 20 июля в гостях против «Нью-Йорк Ред Буллс».