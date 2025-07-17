«Интер Майами» проиграл «Цинциннати» (0:3) после трех побед подряд в МЛС. Команда Маскерано идет 5-й на Востоке
«Интер Майами» завершил победную серию в МЛС.
Команда тренера Хавьера Маскерано проиграла «Цинциннати» (0:3) на выезде в матче регулярного чемпионата МЛС.
Таким образом, клуб из Флориды впервые уступил после трех побед подряд.
«Интер Майами» после клубного чемпионата мира обыграл «Монреаль Импэкт» (4:1), «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвилл» (2:1).
Команда находится на пятой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 38 баллов в 20 матчах.
Следующий матч «Интер Майами» проведет 20 июля в гостях против «Нью-Йорк Ред Буллс».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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