«Сити» интересен тер Стеген. «Горожане» понимают, что «Барса» может продать вратаря дешевле ради возвращения к правилу 1:1 (As)

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Марка-Андре тер Стегена.

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сказал немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне.

Сообщалось, что в «Барсе» считают , что в конечном итоге, несмотря на нежелание, Марк-Андре покинет клуб, так как хочет сыграть на приближающемся чемпионате мира.

Несмотря на попытки обеих сторон уладить ситуацию, прогресса пока нет, пишет As. Голкипер не провел ни минуты с партнерами на тренировках, в то время как клуб публикует в социальных сетях фотографии нового вратаря Жоана Гарсии , который еще не зарегистрирован.

В «Сити » же понимают, что каталонцы могут продать тер Стегена по сниженной цене, чтобы освободить место в зарплатной ведомости и вернуться к правилу 1:1.