Вандалы испортили мурал с Ямалем в образе Супермена в Барселоне

Вандалы испортили уличное изображение Ламина Ямаля.

Напомним, на прошлой неделе в Барселоне появился мурал с 18-летним футболистом в образе Супермена . Он был посвящен дню рождения вингера «Барселоны».

Однако позже неизвестные закрасили изображение игрока и нанесли на его месте другие граффити.

Фото: marca.com

Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне»