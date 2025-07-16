Вандалы испортили мурал с Ямалем в образе Супермена в Барселоне
Вандалы испортили уличное изображение Ламина Ямаля.
Напомним, на прошлой неделе в Барселоне появился мурал с 18-летним футболистом в образе Супермена. Он был посвящен дню рождения вингера «Барселоны».
Однако позже неизвестные закрасили изображение игрока и нанесли на его месте другие граффити.
Фото: marca.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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