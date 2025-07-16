Отступные Араухо вновь выросли с 60 млн евро до 1 млрд с сегодняшнего дня

Отступные Роналда Араухо вновь выросли до 1 миллиарда евро.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что повышение отступных вступило в силу с сегодняшнего дня. До этого защитника можно было выкупить у «Барселоны» за 60 млн евро.

Срок контракта Араухо с «Барселоной» истекает в 2031 году.

В сезоне-2024/25 уругваец провел 12 матчей в Ла Лиге , отметившись голом и ассистом. Его статистику можно найти здесь .