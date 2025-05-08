Араухо после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Принимаю критику. Было больно, но я горжусь командой. Вернемся сильнее, в класико выложимся по полной»

Рональд Араухо отреагировал на критику после поражения «Барселоны».

«Барселона » вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Интеру» в ответном матче 1/2 финала турнира (3:4, первая игра – 3:3). Араухо закрыл комментарии в инстаграме из-за критики после матча.

«Принимаю и признаю [критику]. Я никогда не прятался и никогда не буду.

Вылетать больно, но это не конец. Мы работали, боролись и выложились на полную в сложном противостоянии. Этого было недостаточно, и от этого больно.

Но я также горжусь. Горжусь командой, партнерами, эмблемой, которую мы представляем, каждым куле, который был с нами на каждом шагу пути.

В 2025 году мы показывали победный настрой. Грядет класико, и мы выложимся по полной. Мы – «Барса», мы вернемся сильнее», – написал защитник «Барселоны» в X.