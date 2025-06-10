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Винисиус подешевел на 30 млн евро – больше всех в Ла Лиге. Араухо потерял 15 млн, Родриго, Гави, Камавинга, Милитао, Кубо – 10 млн (Transfermarkt)

Винисиус – самый подешевевший игрок Ла Лиги по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости вингер «Реала» подешевел на 30 млн евро и теперь оценивается в 170 млн.

Топ-10 по снижению стоимости выглядит следующим образом:

1. Винисиус, «Реал» – 30 млн евро (до 170 млн);

2. Рональд Араухо, «Барселона» – 15 млн (до 35 млн);

3. Кириан Родригес, «Лас-Пальмас» – 11 млн (до 1 млн);

4. Родриго, «Реал» – 10 млн (до 90 млн);

5. Гави, «Барселона» – 10 млн (до 60 млн);

6. Эдуардо Камавинга, «Реал» – 10 млн (до 60 млн);

7. Эдер Милитао, «Реал» – 10 млн (до 30 млн);

8. Такефуса Кубо, «Реал Сосьедад» – 10 млн (до 30 млн);

9. Алекс Ремиро, «Реал Сосьедад» – 7 млн (до 18 млн);

10. Найеф Агерд, «Реал Сосьедад» – 7 млн (до 18 млн). 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoЭдуардо Камавинга
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoВинисиус Жуниор
logoКириан Родригес
logoЛас-Пальмас
рейтинги
logoРодриго
logoАлекс Ремиро
logoГави
logoРеал Мадрид
logoЭдер Милитао
logoРеал Сосьедад
logoТакефуса Кубо
logoБарселона
logoНайеф Агерд
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
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