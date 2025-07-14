Депутат Журова: «Футбол популярнее хоккея в России, болельщиков у него больше. С ними может сравниться теннис и фигурное катание»

Светлана Журова считает, что футбол популярнее хоккея в России.

«В России футбол популярнее хоккея – все-таки болельщиков у футболистов больше, что бы мы ни говорили. Просто с хоккеем связано много позитивных историй, а в футболе выворачивают всю подноготную, и появляется негативный фон.

У нас хоккей считается национальным видом спорта, а футбол совсем не мы придумали, хотя хоккей тоже, но наша страна больше ассоциируется с хоккеем, чем с футболом. Но все равно болельщиков больше у футбола. Если хоккей – национальный вид спорта, то футбол – социальное явление, а не вид спорта.

На мой взгляд, с этими видами по популярности может сравниться теннис, фигурное катание. Если бы мы были на международном уровне, то больше следили бы за лыжами и биатлоном. Гимнастику тоже у нас все любят.

Но самые популярные виды спорта все равно футбол и хоккей. Хотя сейчас уделяется большое внимание баскетболу. Я была на матчах и там просто битком трибуны. Это радует», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.