Соболев о том, что он «уйдет в киберспорт»: «Это шедевр! Слов нет, одни эмоции😂»
Александр Соболев отреагировал на мнение о том, что он станет киберспортсменом.
Ранее об этом заявил экс-игрок «Рубина» Алексей Попов.
«Это шедевр! Слов нет, одни эмоции😂», – написал форвард «Зенита».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости