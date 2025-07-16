Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом сезона: «Он может проиграть только самому себе. Много создает и забивает, Жерсон — это усиление»

Игорь Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

В прошлом чемпионате России петербургский клуб занял 2-е место, отстав от «Краснодара» на одно очко.

«Зенит» – главный фаворит этого сезона. Он может проиграть только самому себе.

Посмотрите, сколько они набрали очков в прошлом сезоне — этого не хватило для чемпионства. Это говорит о том, что и другие выкладываются по полной, игры не даются так просто. «Зенит » много создает и забивает, Жерсон — это усиление», — сказал бывший футболист сборной России.