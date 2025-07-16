Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом сезона: «Он может проиграть только самому себе. Много создает и забивает, Жерсон — это усиление»
Игорь Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.
В прошлом чемпионате России петербургский клуб занял 2-е место, отстав от «Краснодара» на одно очко.
«Зенит» – главный фаворит этого сезона. Он может проиграть только самому себе.
Посмотрите, сколько они набрали очков в прошлом сезоне — этого не хватило для чемпионства. Это говорит о том, что и другие выкладываются по полной, игры не даются так просто. «Зенит» много создает и забивает, Жерсон — это усиление», — сказал бывший футболист сборной России.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12736 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости