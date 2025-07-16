Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. По интриге чемпионат будет сильнее, чем предыдущий»
«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться. В «Зените» все делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали.
Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — все было сложно. Конкуренты подтягиваются, «Динамо» с назначением Карпина дает всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьезно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».
Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определенные сомнения. Думаю, «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку. Думаю, ЦСКА с новым тренером составит конкуренцию.
Нас ждет интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», — сказал бывший нападающий сборной России.