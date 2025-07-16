Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. По интриге чемпионат будет сильнее, чем предыдущий»

Сергей Кирьяков отметил настрой «Зенита» на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Зенит » однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться. В «Зените» все делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали.

Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — все было сложно. Конкуренты подтягиваются, «Динамо » с назначением Карпина дает всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьезно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару ».

Посмотрим, что будет со «Спартаком ». В этом плане есть определенные сомнения. Думаю, «Локомотив » не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку. Думаю, ЦСКА с новым тренером составит конкуренцию.

Нас ждет интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», — сказал бывший нападающий сборной России.