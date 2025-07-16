«ЦСКА займет первое место. Семаку будет проблематично с его составом – «Зенит» сам себя сожрет». Пономарев о новом сезоне РПЛ
Владимир Пономарев предрек чемпионство ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ.
«Мы будем бороться за первое место, 100%. «Краснодар» откатится на третье-четвертое место.
Семаку будет проблематично с его составом – они сами себя сожрут. «Динамо» и «Спартак» будут бороться, а ЦСКА займет первое место», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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