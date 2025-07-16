«ЦСКА займет первое место. Семаку будет проблематично с его составом – «Зенит» сам себя сожрет». Пономарев о новом сезоне РПЛ

Владимир Пономарев предрек чемпионство ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ.

«Мы будем бороться за первое место, 100%. «Краснодар » откатится на третье-четвертое место.

Семаку будет проблематично с его составом – они сами себя сожрут. «Динамо » и «Спартак » будут бороться, а ЦСКА займет первое место», – сказал бывший защитник ЦСКА .