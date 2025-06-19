Магкеев ушел из «Пари НН» после одного сезона в клубе
«Пари НН» объявил об уходе защитника Станислава Магкеева.
«Центральный защитник Станислав Магкеев покидает «Пари НН» в связи с истечением контракта. За наш клуб Станислав провел 23 матча во всех турнирах.
Стас, благодарим за этот сезон, за профессионализм и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Бывший защитник «Локомотива» перешел в «Пари НН» прошлым летом. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
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