Магкеев ушел из «Пари НН» после одного сезона в клубе

«Пари НН» объявил об уходе защитника Станислава Магкеева.

«Центральный защитник Станислав Магкеев покидает «Пари НН » в связи с истечением контракта. За наш клуб Станислав провел 23 матча во всех турнирах.

Стас, благодарим за этот сезон, за профессионализм и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Бывший защитник «Локомотива» перешел в «Пари НН» прошлым летом. Его статистику можно изучить здесь .