Гендиректор «Пари НН» о ситуации с Боженовым: «Первые публикации появились перед игрой с «Ростовом». Предполагаем, что это неслучайно»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации с защитником клуба Кириллом Боженовым .

Ранее телеграм-канал «Мутко Против» сообщил , что с футболиста взыскали через суд 655 тысяч рублей. По предварительным данным, он взял деньги в долг у знакомого, а потом проиграл на ставках.

«Появившиеся данные требуют глубокого анализа и дополнительного фактчекинга. Пока же мы призываем СМИ быть максимально корректными к формулировкам, так как этот вопрос требует аккуратного подхода. Не стоит забывать, что каждый защищен законом о персональных данных.

На данный момент Боженов – игрок «Пари НН». У футболиста действующий контракт с клубом. Особо обращаем внимание, что первые публикации появились прямо накануне важного матча с «Ростовом», в которой нашей команде были нужны очки. Предполагаем, что это произошло неслучайно», – заявил Мелик-Гусейнов.

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