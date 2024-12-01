Гендиректор «Пари НН» о ситуации с Боженовым: «Первые публикации появились перед игрой с «Ростовом». Предполагаем, что это неслучайно»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации с защитником клуба Кириллом Боженовым.
Ранее телеграм-канал «Мутко Против» сообщил, что с футболиста взыскали через суд 655 тысяч рублей. По предварительным данным, он взял деньги в долг у знакомого, а потом проиграл на ставках.
«Появившиеся данные требуют глубокого анализа и дополнительного фактчекинга. Пока же мы призываем СМИ быть максимально корректными к формулировкам, так как этот вопрос требует аккуратного подхода. Не стоит забывать, что каждый защищен законом о персональных данных.
На данный момент Боженов – игрок «Пари НН». У футболиста действующий контракт с клубом. Особо обращаем внимание, что первые публикации появились прямо накануне важного матча с «Ростовом», в которой нашей команде были нужны очки. Предполагаем, что это произошло неслучайно», – заявил Мелик-Гусейнов.
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