«Наполи» отказался от Нуньеса из-за высокой стоимости и подпишет Лукку. Форвард «Ливерпуля» может уехать в Саудовскую Аравию
Дарвин Нуньес не перейдет в «Наполи».
Клуб из Неаполя сегодня уведомил «Ливерпуль», что не будет подписывать уругвайского форварда из-за слишком высокой трансферной стоимости, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Наполи» сделал выбор в пользу Лоренцо Лукки из «Удинезе» – итальянец перейдет на правах аренды за 9 млн евро с обязательным выкупом за 26 млн, контракт на 5 лет будет подписан позже на этой неделе.
Ожидается, что Нуньес этим летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, интерес к уругвайцу проявляют несколько топ-клубов лиги.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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