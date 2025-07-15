«Наполи» отказался от Нуньеса из-за высокой стоимости и подпишет Лукку. Форвард «Ливерпуля» может уехать в Саудовскую Аравию

Дарвин Нуньес не перейдет в «Наполи».

Клуб из Неаполя сегодня уведомил «Ливерпуль », что не будет подписывать уругвайского форварда из-за слишком высокой трансферной стоимости, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Наполи » сделал выбор в пользу Лоренцо Лукки из «Удинезе» – итальянец перейдет на правах аренды за 9 млн евро с обязательным выкупом за 26 млн, контракт на 5 лет будет подписан позже на этой неделе.

Ожидается, что Нуньес этим летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, интерес к уругвайцу проявляют несколько топ-клубов лиги.