«Наполи» предложил 50+5 млн евро за Нуньеса «Ливерпулю». Альтернатива – Лукка из «Удинезе» за 33-34 млн
«Наполи» предложил 50 млн евро и 5 млн бонусами за Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля».
Самому 26-летнему форварду сборной Уругвая неаполитанцы готовы платить 5-6 млн за сезон после уплаты налогов, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сообщалось, что мерсисайдцы оценивают Нуньеса в 70 млн фунтов (81 млн евро).
Между тем «Наполи» также готов приобрести за 33-34 млн евро лучшего бомбардира «Удинезе» Лоренцо Лукку (12 голов в прошлом розыгрыше Серии А), но клуб из Удине пока не ответил на предложение.
При этом 24-летний итальянец рассматривается как альтернативный вариант на случай срыва трансфера Нуньеса.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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