«Наполи» предложил 50+5 млн евро за Нуньеса «Ливерпулю». Альтернатива – Лукка из «Удинезе» за 33-34 млн

«Наполи» предложил 50 млн евро и 5 млн бонусами за Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля».

Самому 26-летнему форварду сборной Уругвая неаполитанцы готовы платить 5-6 млн за сезон после уплаты налогов, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщалось , что мерсисайдцы оценивают Нуньеса в 70 млн фунтов (81 млн евро).

Между тем «Наполи » также готов приобрести за 33-34 млн евро лучшего бомбардира «Удинезе » Лоренцо Лукку (12 голов в прошлом розыгрыше Серии А), но клуб из Удине пока не ответил на предложение.

При этом 24-летний итальянец рассматривается как альтернативный вариант на случай срыва трансфера Нуньеса .