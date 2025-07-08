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  • «Наполи» предложил 50+5 млн евро за Нуньеса «Ливерпулю». Альтернатива – Лукка из «Удинезе» за 33-34 млн
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«Наполи» предложил 50+5 млн евро за Нуньеса «Ливерпулю». Альтернатива – Лукка из «Удинезе» за 33-34 млн

«Наполи» предложил 50 млн евро и 5 млн бонусами за Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля».

Самому 26-летнему форварду сборной Уругвая неаполитанцы готовы платить 5-6 млн за сезон после уплаты налогов, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщалось, что мерсисайдцы оценивают Нуньеса в 70 млн фунтов (81 млн евро).

Между тем «Наполи» также готов приобрести за 33-34 млн евро лучшего бомбардира «Удинезе» Лоренцо Лукку (12 голов в прошлом розыгрыше Серии А), но клуб из Удине пока не ответил на предложение.

При этом 24-летний итальянец рассматривается как альтернативный вариант на случай срыва трансфера Нуньеса.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoДарвин Нуньес
logoЛоренцо Лукка
logoЛиверпуль
logoсерия А Италия
logoУдинезе
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