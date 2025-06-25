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Фигу о «Золотом мяче»: «Мне нравится Ямаль, Витинья выиграл все в этом сезоне, Дембеле хорошо выступил. Зависит от того, смотрите ли вы на индивидуальную игру или на титулы»

Луиш Фигу порассуждал о номинации на «Золотой мяч» в этом году.

– 25 лет назад вы стали обладателем «Золотого мяча». Кому бы вы его отдали на этот раз? Может ли клубный чемпионат мира повлиять на решение?

– Я не думаю, что клубный чемпионат мира окажет влияние. Есть несколько игроков, которые заслуживают трофей по итогам сезона. Мое мнение не имеет значения, голосующие решают сами. Но мне нравятся такие игроки, как Ламин [Ямаль], Витинья, который выиграл все в этом сезоне, Дембеле тоже выступил очень хорошо...

Это зависит от того, смотрите ли вы на индивидуальную игру в контексте «Золотого мяча» или на завоеванные титулы. Это зависит от личного вкуса и того, на чем вы фокусируетесь, присуждая эту важную награду.

– Люди говорят о Ламине и Дембеле. И я хотел бы спросить вас конкретно о вашем соотечественнике Витинье. Что касается титулов, он выиграл требл с «ПСЖ», а также Лигу наций. Может ли он быть темной лошадкой? Недооценен ли он для награды?

– Он в списке. У него есть шанс победить, но, как я уже сказал, это зависит от того, кто голосует и, очевидно, [от того,] на чем вы фокусируетесь в течение сезона, – сказал экс-полузащитник «Реала» и сборной Португалии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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