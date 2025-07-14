Пловчиха Ефимова о сезоне «Спартака»: «Хочется результатов лучше – только победы. Чуть-чуть не хватило»
Юлия Ефимова поделилась ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне.
В прошедшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ. «Спартак» также уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов Фонбет Кубка России.
«Конечно, от «Спартака» хотели большего. Чуть-чуть не хватило (смеется).
Хочется результатов лучше, только победы. А там, как получится.
В новом сезоне, конечно, буду ходить на матчи. Как будет получаться – буду болеть на стадионе», – сказала российская пловчиха и болельщица красно-белых Ефимова.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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