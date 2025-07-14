Пловчиха Ефимова о сезоне «Спартака»: «Хочется результатов лучше – только победы. Чуть-чуть не хватило»

Юлия Ефимова поделилась ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне.

В прошедшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ . «Спартак » также уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов Фонбет Кубка России.

«Конечно, от «Спартака» хотели большего. Чуть-чуть не хватило (смеется).

Хочется результатов лучше, только победы. А там, как получится.

В новом сезоне, конечно, буду ходить на матчи. Как будет получаться – буду болеть на стадионе», – сказала российская пловчиха и болельщица красно-белых Ефимова .