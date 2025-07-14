Станкович о том, что надо «Спартаку» для успешного сезона: «Два-три новых игрока, прогрессировать во всем: на поле и в раздевалке»

Деян Станкович ответил, что нужно для успешного сезона «Спартака».

В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в таблице Мир РПЛ.

– Главное, что нужно сделать «Спартаку», чтобы следующий сезон был успешнее?

– Два-три момента… Два-три новых игрока…

Нам нужно прогрессировать во всем: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед «Спартаком », – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака» Деян Станкович .

Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?