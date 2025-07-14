Станкович о том, что надо «Спартаку» для успешного сезона: «Два-три новых игрока, прогрессировать во всем: на поле и в раздевалке»
Деян Станкович ответил, что нужно для успешного сезона «Спартака».
В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в таблице Мир РПЛ.
– Главное, что нужно сделать «Спартаку», чтобы следующий сезон был успешнее?
– Два-три момента… Два-три новых игрока…
Нам нужно прогрессировать во всем: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед «Спартаком», – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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