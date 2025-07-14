Малышев о «Спартаке»: «Задач, кроме победы в каждом матче и турнире, быть не может. Решили поддержать Станковича, проявить доверие»
Олег Малышев заявил, что «Спартак» должен выигрывать в каждом турнире.
В прошлом сезоне красно-белые под руководством Деяна Станковича заняли 4-е место в Мир РПЛ, а в Фонбет Кубке России прошли до полуфинала Пути регионов, где уступили «Ростову». Контракт с главным тренером был продлен до лета 2027 года.
«Задач у «Спартака», кроме победы в каждом матче и каждом турнире, быть не может.
Что касается продления Деяна, то все очень просто – за тур до окончания чемпионата мы собрались все вместе, разобрали сезон: что произошло, что пошло не так.
Деян рассказал подробно свой план дальнейших действий, и было принято решение поддержать его, проявить доверие, чтобы он спокойно готовился к новому сезону», – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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