Малышев о «Спартаке»: «Задач, кроме победы в каждом матче и турнире, быть не может. Решили поддержать Станковича, проявить доверие»

Олег Малышев заявил, что «Спартак» должен выигрывать в каждом турнире.

В прошлом сезоне красно-белые под руководством Деяна Станковича заняли 4-е место в Мир РПЛ , а в Фонбет Кубке России прошли до полуфинала Пути регионов, где уступили «Ростову». Контракт с главным тренером был продлен до лета 2027 года.

«Задач у «Спартака», кроме победы в каждом матче и каждом турнире, быть не может.

Что касается продления Деяна, то все очень просто – за тур до окончания чемпионата мы собрались все вместе, разобрали сезон: что произошло, что пошло не так.

Деян рассказал подробно свой план дальнейших действий, и было принято решение поддержать его, проявить доверие, чтобы он спокойно готовился к новому сезону», – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .