Гастроэнтерит Мбаппе вызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг. Форварду «Реала» стало плохо перед вылетом в США, у него подозревали тепловой удар (L’Equipe)

Болезнь Килиана Мбаппе была вызвана пищевым отравлением.

Напомним, нападающий «Реала » пропустил групповой этап клубного чемпионата мира из-за гастроэнтерита.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе почувствовал себя плохо еще перед вылетом команды в США. Первой версией ухудшения состояния форварда стал тепловой удар – француза госпитализировали, затем врачи опасались угрозы аппендицита.

Анализы выявили у Мбаппе пищевое отравление, предположительно вызванное бактериями, содержавшимися в курином мясе. Отмечается, что за время болезни футболист похудел на 6 килограммов.

Сегодня «Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.