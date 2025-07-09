Гастроэнтерит Мбаппе вызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг. Форварду «Реала» стало плохо перед вылетом в США, у него подозревали тепловой удар (L’Equipe)
Болезнь Килиана Мбаппе была вызвана пищевым отравлением.
Напомним, нападающий «Реала» пропустил групповой этап клубного чемпионата мира из-за гастроэнтерита.
Как сообщает L’Equipe, Мбаппе почувствовал себя плохо еще перед вылетом команды в США. Первой версией ухудшения состояния форварда стал тепловой удар – француза госпитализировали, затем врачи опасались угрозы аппендицита.
Анализы выявили у Мбаппе пищевое отравление, предположительно вызванное бактериями, содержавшимися в курином мясе. Отмечается, что за время болезни футболист похудел на 6 килограммов.
Сегодня «Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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