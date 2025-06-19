У Мбаппе острый гастроэнтерит. Форварда «Реала» госпитализировали

Килиан Мбаппе попал в больницу из-за острого гастроэнтерита.

Ранее стало известно, что французский форвард изолировался в номере отеля из-за болезни.

«Килиан Мбаппе страдает острым гастроэнтеритом и был госпитализирован для прохождения ряда обследований и назначения соответствующего курса лечения», – говорится в сообщении «Реала ».