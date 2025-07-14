Гендиректор «Спартака»: «Отсутствие лимита – это идеальный вариант. Ужесточение не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов»

Олег Малышев высказался о ситуации с лимитом на легионеров в РПЛ.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе – чтобы не меняли лимит каждые два-три года.

Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов.

На мой личный взгляд, отсутствие лимита – это идеальный вариант», – сказал с улыбкой генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .