Гендиректор «Спартака»: «Отсутствие лимита – это идеальный вариант. Ужесточение не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов»
Олег Малышев высказался о ситуации с лимитом на легионеров в РПЛ.
Ранее появилась информация, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.
«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе – чтобы не меняли лимит каждые два-три года.
Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов.
На мой личный взгляд, отсутствие лимита – это идеальный вариант», – сказал с улыбкой генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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