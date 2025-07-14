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Станкович о «Спартаке»: «Мне нравится давление, мы должны справляться с ним. После победы над «Зенитом» игроки почувствовали, что мы боремся за золото, но потеряли 5 важнейших очков»

Деян Станкович высказался о том, что помешало «Спартаку» бороться за чемпионство.

В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в таблице Мир РПЛ.

– Давление, с которым не справился «Спартак», больше связано со статусом клуба или игрой в конце осени? 

– Во-первых, скажу, что мне нравится давление, я живу этим на протяжении всей карьеры. Я тренировал «Црвену Звезду» и «Ференцварош» – команды, которые всегда должны занимать первое место. Да, вы можете сказать, что они сильнейшие в своих лигах, но представьте, что будет, если они не выиграют чемпионат. Поэтому мы должны уметь справляться с давлением.

Во-вторых, мне кажется, ключевым моментом стала победа над «Зенитом» (2:1). Мы коснулись верхней точки – и ребята почувствовали, что мы реально боремся за золото. После этого «Спартак» должен был проводить каждый матч как финал, но не смог это сделать. 

Во многих матчах я не мог узнать команду. В первых таймах мы часто пропускали странные голы, иногда за короткий отрезок времени пропускали даже дважды, а после перерыва показывали топ-футбол. В какой-то степени это необъяснимо. Если бы мы имели дело с одним топ-матчем и одним провальным, можно было бы говорить о серьезных проблемах, но здесь совершенно другая история.

Матч с «Рубином» (1:2) – два разных тайма. С «Акроном» (3:2) нам удалось отыграться с 0:2, но невозможно это делать всегда. С «Динамо» Махачкала (1:2) это не удалось. Тут дело не в тактике или технике, а в психологии. Это моя вина, мы должны были быть выше четвертого места.

– Вы увидели негативные изменения в команде сразу после «Зенита»?

– После «Зенита» наступила пауза на матчи сборных – она сыграла определенную роль. После сборных мы сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) – и уже были заметны определенные проблемы. Да, выезд в Грозный – тяжелый, но эту игру можно было лучше контролировать, выигрывать 1:0. То, что произошло с «Ахматом» – звоночек, а игра с «Динамо» Махачкала стала настоящей катастрофой.

За три недели мы потеряли пять важнейших очков. Это непозволительно для команды, борющейся за чемпионство. Этот отрезок стал настоящим ударом – нам нужно было время, чтобы оправиться от него. В том числе мне – чувствовал себя очень плохо. 

– На том отрезке вы могли что-то изменить?

– Возможно. Но я продолжал верить в ребят, в наши идеи. Например, во втором тайме с «Динамо» Махачкала мы создали много моментов, даже не забили пенальти. Если бы реализовали, ход последней части сезона мог быть другим для «Спартака». 

– И все-таки: вы пытались что-то изменить? Быть жестче на предматчевых установках, чтобы команда играла с первой минуты?

– На тот момент сложно было говорить об изменениях, потому что тяжело менять то, что работает. Это работало в конце первой части сезона, это работало во вторых таймах по ходу неудачного отрезка. Если вы посмотрите на составы в матчах, где «Спартак» выдавал два разных тайма, далеко не всегда в них я проводил много замен в перерыве. Одни и те же футболисты выдавали разные таймы.

Возможно, где-то стоило провести большую ротацию, но, например, с точки зрения физики «Спартак» был в очень хорошем состоянии. А на установках я всегда говорю прямо, объясняю ситуацию. Мы много говорим о давлении, концентрации, ответственности, чтобы как минимум держать уровень единоборств. Ты можешь выиграть один-два матча со счетом 1:0, действуя плохо, а потом игра возвращается. 

То, что мы выдавали два разных тайма практически в одном составе, меня запутывало. Второй тайм будто бы давал ответы и решения на проблемы, которые возникали до перерыва.

– Но были же матчи, когда вы во вторых таймах, например, опускали Маркиньоса на позицию левого защитника, выпускали Солари, переходили на двух чистых нападающих за счет пары Угальде – Ливай Гарсия. А на следующий матч старт «Спартака» не совпадал с тем, что было во втором тайме.  

– Такие изменения – это все-таки крайность. Если мы проигрываем 0:2 по ходу матча, какие у нас риски? Проиграть 0:3? Для меня это не аргумент. 

Мы не могли играть суператакующим составом с первых минут при 0:0. Мы должны верить в то, над чем работаем, потому что на поле команда в некоторых ситуациях действует на автомате. 

С Махачкалой я сделал две замены еще в первом тайме, потому что нужно было встряхнуть команду. К сожалению, мы не в баскетболе, где можно взять тайм-аут.

Против ЦСКА Маркиньос играл в обороне с первых минут, потому что Марко Николич действовал с ромбом и двумя нападающими. То есть при начале атаки нам нужно было три игрока, при этом у них не было вингеров. Это исключительно тактическое решение под конкретный матч. Естественно, если мы победили бы, все говорили бы, как все прекрасно. Но мы проиграли, – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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