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Винисиус о «Реале»: «Это клуб всей моей жизни. Я должен остаться здесь на всю карьеру и сотворить великую историю»

Винисиус Жуниор заявил о готовности выступать за «Реал Мадрид».

«Надеюсь, что смогу остаться в «Реале» на долгие годы.

Я всегда говорил, что это клуб всей моей жизни. Я очень доволен тренерским штабом и надеюсь, что смогу остаться.

Мой контракт действует еще два сезона – до 2027 года.

Всегда говорил, что должен остаться здесь на протяжении всей карьеры и сотворить великую историю с этой командой», – сказал вингер мадридского клуба Винисиус.

Винисиус снес упоминание «Реала» из соцсетей и спрятал фотку с кубком ЛЧ. Почему?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
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