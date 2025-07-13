Глушенков забил прямым ударом с углового в матче «Зенита» и «Войводины»
Максим Глушенков забил за «Зенит» прямым ударом с углового.
«Зенит» на «Газпром Арене» громит сербскую «Войводину» (3:0, первый тайм) в рамках Winline Суперсерии.
25-летний полузащитник сборной России открыл счет на 5-й минуте. Максим прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот.
Подробная статистика выступлений Глушенкова доступна здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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