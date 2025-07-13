Глушенков забил прямым ударом с углового в матче «Зенита» и «Войводины»

Максим Глушенков забил за «Зенит» прямым ударом с углового.

«Зенит » на «Газпром Арене » громит сербскую «Войводину» (3:0, первый тайм) в рамках Winline Суперсерии.

25-летний полузащитник сборной России открыл счет на 5-й минуте. Максим прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот.

Подробная статистика выступлений Глушенкова доступна здесь .