Глушенков взял номер 10 в «Зените» – под ним играли Аршавин, Данни, Малком. Максим выступал по номером 67 в прошлом сезоне

Максим Глушенков будет играть под номером 10 в «Зените».

Петербургский клуб сообщил, что Педро, Нино и Максим Глушенков будут выступать под новыми игровыми номерами.

Педро выбрал себе номер 20, Нино взял номер 33.

Глушенков выбрал номер 10, в прошлом сезоне он выступал под номером 67.

Ранее в «Зените » под 10-м номером играли Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Данни, Жулиано, Клаудио Маркизио, Эмилиано Ригони, Малком, Вильсон Изидор.