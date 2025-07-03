Глушенков взял номер 10 в «Зените» – под ним играли Аршавин, Данни, Малком. Максим выступал по номером 67 в прошлом сезоне
Максим Глушенков будет играть под номером 10 в «Зените».
Петербургский клуб сообщил, что Педро, Нино и Максим Глушенков будут выступать под новыми игровыми номерами.
Педро выбрал себе номер 20, Нино взял номер 33.
Глушенков выбрал номер 10, в прошлом сезоне он выступал под номером 67.
Ранее в «Зените» под 10-м номером играли Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Данни, Жулиано, Клаудио Маркизио, Эмилиано Ригони, Малком, Вильсон Изидор.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21191 голос
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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