Дембеле стал безоговорочным фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Коэффициент обвалился до 1.12
Усман Дембеле укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» по версии букмекеров.
Перед клубным ЧМ на победу француза давали 1.50. Теперь коэффициент на Дембеле упал до 1.12.
Вторым претендентом в линии идет Ламин Ямаль. На него коэффициент поднялся с 3.80 до 6.50.
Обладатель «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров:
1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.12;
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 6.50;
3. Витинья («ПСЖ») – 9.00;
4. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 26.00;
5. Фабиан Руис («ПСЖ») – 26.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости