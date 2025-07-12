Дембеле стал безоговорочным фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Коэффициент обвалился до 1.12

Усман Дембеле укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» по версии букмекеров.

Перед клубным ЧМ на победу француза давали 1.50. Теперь коэффициент на Дембеле упал до 1.12.

Вторым претендентом в линии идет Ламин Ямаль. На него коэффициент поднялся с 3.80 до 6.50.

Обладатель «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.12;

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 6.50;

3. Витинья («ПСЖ») – 9.00;

4. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 26.00;

5. Фабиан Руис («ПСЖ») – 26.00.

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