«Барселона» рассматривает только аренду Рэшфорда, соглашения с «МЮ» пока нет. Альтернатива – Нкунку

«Барселона» рассматривает только аренду Маркуса Рэшфорда.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы сохраняют интерес к англичанину. Сам Рэшфорд очень заинтересован в переходе и уже дал предварительное согласие.

Договоренности с «Манчестер Юнайтед » пока нет. Ранее сообщалось, что манкунианцы ждут предложения от «Барселоны» по вингеру.

Альтернативным вариантом для сине-гранатовых является Кристофер Нкунку из «Челси ».