«Барселона» рассматривает только аренду Рэшфорда, соглашения с «МЮ» пока нет. Альтернатива – Нкунку
«Барселона» рассматривает только аренду Маркуса Рэшфорда.
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы сохраняют интерес к англичанину. Сам Рэшфорд очень заинтересован в переходе и уже дал предварительное согласие.
Договоренности с «Манчестер Юнайтед» пока нет. Ранее сообщалось, что манкунианцы ждут предложения от «Барселоны» по вингеру.
Альтернативным вариантом для сине-гранатовых является Кристофер Нкунку из «Челси».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
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