«МЮ» интересуется Кином «активнее, чем прежде». Отступные за 2-го бомбардира Серии А – 52 млн евро
«Манчестер Юнайтед» активизировал работу над приобретением Мойзе Кина.
Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на La Gazetta dello Sport, манкунианцы несколько раз отправляли скаутов на матчи «Фиорентины» в последние месяцы, а теперь «интересуются им активнее, чем прежде».
Отступные за итальянца – 52 млн евро. На него также претендует «Аль-Кадисия».
Кин стал вторым бомбардиром Серии А в сезоне-2024/25. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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