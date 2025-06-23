«МЮ» интересуется Кином «активнее, чем прежде». Отступные за 2-го бомбардира Серии А – 52 млн евро

«Манчестер Юнайтед» активизировал работу над приобретением Мойзе Кина.

Как сообщает FourFourTwo со ссылкой на La Gazetta dello Sport, манкунианцы несколько раз отправляли скаутов на матчи «Фиорентины» в последние месяцы, а теперь «интересуются им активнее, чем прежде».

Отступные за итальянца – 52 млн евро. На него также претендует «Аль-Кадисия».

Кин стал вторым бомбардиром Серии А в сезоне-2024/25. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .