«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных
«Аль-Кадисия» сделала предложение Мойзе Кину.
Sky Sport Italia сообщает, что второй бомбардир Серии А сезона-2024/25 может зарабатывать в Саудовской Аравии 15 млн евро в год.
Ближневосточный клуб готов выплатить «Фиорентине» отступные в размере 52 млн евро. Игрок пока обдумывает решение.
Если Кин будет продан, на его место может быть приобретен Роберто Пикколи («Аталанта»), ставший лучшим бомбардиром «Кальяри» за время аренды.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
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