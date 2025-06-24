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«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных

«Аль-Кадисия» сделала предложение Мойзе Кину.

Sky Sport Italia сообщает, что второй бомбардир Серии А сезона-2024/25 может зарабатывать в Саудовской Аравии 15 млн евро в год.

Ближневосточный клуб готов выплатить «Фиорентине» отступные в размере 52 млн евро. Игрок пока обдумывает решение.

Если Кин будет продан, на его место может быть приобретен Роберто ПикколиАталанта»), ставший лучшим бомбардиром «Кальяри» за время аренды.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
logoМойзе Кин
logoвысшая лига Саудовская Аравия
деньги
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoАль-Кадисия
logoФиорентина
logoКальяри
logoРоберто Пикколи
logoАталанта
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