  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду и Джорджина приобрели две виллы на острове в Красном море. На курорт рядом с Саудовской Аравией можно добраться только на катере или гидросамолете
Фото
39

Роналду и Джорджина приобрели две виллы на острове в Красном море. На курорт рядом с Саудовской Аравией можно добраться только на катере или гидросамолете

Криштиану Роналду приобрел две виллы на уединенном острове в Красном море.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес приобрели две виллы на острове в Красном море.

На курорт Нуджума в Саудовской Аравии, расположенный почти в 26 километрах от материка, можно добраться только на катере или гидросамолете.

«Красное море – поистине удивительное место. 

С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой – это место, где мы чувствуем себя в мире и покое.

Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время», – сказал Криштиану Роналду.

Фото: Red Sea Global

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...49589 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Red Sea Global
logoКриштиану Роналду
деньги
бизнес
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoДжорджина Родригес
фото
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тебас о «Реале»: «В ноябре все говорят о кризисе, а потом та же команда берет титул с отрывом – это кино я уже смотрел. Они обязаны побеждать каждый раз, а с конкуренцией в Ла Лиге это сложно»
2 минуты назад
Кубок Африки. Сенегал играет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
15 минут назадLive
ПАОК готовит предложение по Дркушичу. «Зенит» готов продать защитника (Иван Карпов)
34 минуты назад
Андрей Аршавин: «Личка не сделал «Динамо» чемпионами, и там подумали: «Марцел какой-то не такой. Звезду пригласим – будет суперрезультат». И что?»
46 минут назад
Винисиус засомневался насчет продления контракта с «Реалом» из-за свиста болельщиков. Вингер не уверен, что они хотят видеть его в команде (El Chiringuito)
сегодня, 13:53
«Челси» сделал запрос о подписании Семеньо. Лондонцы изучают возможность трансфера вингера «Борнмута»
сегодня, 13:44
Радимов о «Спартаке»: «4 года из истории выкинули своим управлением. Дали Абаскалю заработать, он начал издеваться. Потом привезли человека с игроцким именем – и в ту же яму»
сегодня, 13:28
Куратор «Динамо» Соловьев просил Бувача вернуть Шварца. Договориться с бывшим тренером клуба не удалось («Чемпионат»)
сегодня, 13:15
Месси – финалист премии «Король Америки». Лионель ни разу не выигрывал приз
сегодня, 12:45
Долги «Ростова» – около 1,5 млрд рублей, заявил гендиректор: «Принята дорожная карта по реструктуризации. Мы двигаемся в нужном направлении»
сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова об алкоголе на стадионах: «Футбол и водка несовместимы. Стопка за стопкой – и начнутся беспорядки. Давайте мыслить адекватными категориями»
8 минут назад
Бонгонда – лучший игрок матча против Бенина на Кубке Африки. Вингер «Спартака» забил победный гол за ДР Конго
22 минуты назадФото
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Валерий Газзаев: «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать Гусеву поработать. Ролан достойно выступит»
сегодня, 13:57
«Ланс» за 2+1 млн евро подписал Айдара из «Лейпцига». Хавбек провел 222 матча за немецкий клуб и не сыграл ни разу в этом сезоне
сегодня, 13:05
Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог – ей стало плохо во время вождения, она врезалась в стену. Из-за этого пришлось перенести свадьбу девушки
сегодня, 12:52
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
сегодня, 12:34
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
сегодня, 12:01
«Милан» готов заплатить около 5 млн евро за 18-летнего Костича из «Партизана». Форвард забил 8 голов в 20 матчах сезона лиги Сербии
сегодня, 11:11
Агент Макарова о Гусеве во главе «Динамо»: «Денис едет на сбор бороться за место в составе. Интерес к нему есть – он качественный футболист»
сегодня, 10:27