Роналду и Джорджина приобрели две виллы на острове в Красном море. На курорт рядом с Саудовской Аравией можно добраться только на катере или гидросамолете

Криштиану Роналду приобрел две виллы на уединенном острове в Красном море.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес приобрели две виллы на острове в Красном море.

На курорт Нуджума в Саудовской Аравии, расположенный почти в 26 километрах от материка, можно добраться только на катере или гидросамолете.

«Красное море – поистине удивительное место.

С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой – это место, где мы чувствуем себя в мире и покое.

Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время», – сказал Криштиану Роналду .

Фото: Red Sea Global