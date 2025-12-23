Винисиус засомневался насчет продления контракта с «Реалом» из-за свиста болельщиков. Вингер не уверен, что они хотят видеть его в команде (El Chiringuito)

Винисиус засомневался насчет продления контракта с «Реалом».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор начал ощущать отсутствие поддержки от фанатов команды.

Фанаты «Мадрида » освистывали 25-летнего футболиста сборной Бразилии , который не забивает 17 матчей подряд, после замены в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0), пока он покидал поле. Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие в инстаграме.

Как сообщил журналист Маркос Бенито из El Chiringuito, Винисиус впервые почувствовал отсутствие поддержки со стороны болельщиков. У бразильца возникли вопросы относительно того, действительно ли болельщики «Реала» хотят видеть его в клубе.

Это заставило футболиста задуматься о своем будущем. Теперь Винисиус сомневается, продлевать ли контракт с «Реалом», истекающий в 2027 году.

