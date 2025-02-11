Йоахим Лев: «Флик хорош в тактике, прекрасно разбирается в футболе. Советую тренерам посетить академию «Барсы» и присмотреться к тому, что и зачем там делают»
Йоахим Лев похвалил «Барселону» и Ханса-Дитера Флика.
«Ханси Флик взаимодействует и с теми игроками, которые находятся на вторых ролях. В этом его сила. Это потрясающе. Он также очень хорош в тактике и прекрасно разбирается в футболе.
Советую многим клубам и тренерам съездить на пару недель в Барселону и посетить клубную академию. Стоит присмотреться к тому, что и зачем там делают», – сказал бывший главный тренер сборной Германии в интервью TV3.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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